Bakker uit Boekel knokt met gewapende overvaller: 'Ik dacht: óf hij schiet, óf ik probeer hem te pakken'

,,Een van de overvallers kwam met een getrokken pistool op me af'', aldus Merks, die om 01.30 uur met zijn leerling-bakker aan het werk was in de bakkerij. ,,De achterdeur stond open, want een bekende zou iets komen ophalen. Normaal is die deur altijd op slot. Ineens komen die twee overvallers binnengestormd. Eentje had een pistool in z'n hand, de ander een mes van wel 25 centimeter lang.''

Bivakmuts

Een van de overvallers kwam met het pistool op Merks gericht op hem aflopen. ,,Ik week achteruit, maar struikelde over een zak die er lag en kon mezelf half opvangen. Ik ben geen held hoor, maar het enige wat ik dacht was: óf hij schiet, óf ik probeer hem te pakken. Dus ik greep hem vast. Het pistool viel op de grond, dat kon ik wegschoppen.''

Merks probeerde tijdens de worsteling uit alle macht de bivakmuts van het hoofd van de overvaller te trekken. Merks: ,,Ik denk: die muts gaat af! Maar hij hield hem met beide handen vast.'' Uiteindelijk lukte het de overvaller om zich los te rukken, waarna hij er als een haas vandoor ging.

Vastgetapet aan broodrek

Lambèr Merks ging meteen op zoek naar zijn leerling, die door de andere overvaller met plakband aan een broodrek was vastgetapet. ,,Die had ook niets gezien. Ik ook niet. Het enige dat ik door de gaten in de bivakmuts heen kon zien was dat de overvaller waar ik mee vocht een blanke was. En niet zo groot, ik had het idee dat ik met een kind aan het vechten was.''

De andere overvaller koos eveneens het hazenpad toen z'n compaan vluchtte. ,,Volgens mij hadden ze niet verwacht dat ik zou vechten. Maar ik zat zo boordevol adrenaline. Ze kozen waarschijnlijk eieren voor hun geld.''

Op slot

Zelf heeft hij niets aan de vechtpartij overgehouden dan een paar kneuzingen. En de schrik. ,,Toen ze binnen kwamen gestormd dacht ik in eerste instantie dat het een grap was. Maar het was geen grap.'' Of het pistool geladen was, of dat het misschien een neppistool was weet hij niet. ,,De politie heeft het meegenomen. Net als m'n kleren. Die hebben we ook mee moeten geven.''

Van de overval zijn camerabeelden, van de camera's die in de bakkerij hangen. Maar Merks heeft ze nog niet gezien. ,,Ik ga ze vanmiddag bekijken, samen met de politie.''

Angst om weer aan de slag te gaan heeft hij niet. ,,Ik ga zo meteen weer gewoon werken. Ik laat mezelf niet uit m'n winkel jagen. Het is m'n kostwinning. Maar voortaan gaat de deur altijd op slot.''