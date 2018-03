Belangstelling voor project zonnepanelen Boekel gigantisch, dak Nia Domo te klein

BOEKEL - De belangstelling voor zonne-energie in Boekel is overweldigend: het dak van gemeenschapshuis Nia Domo in Boekel is te klein voor alle zonnepanelen die Boekelaren willen. Er zijn al plannen voor een tweede project.