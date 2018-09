BL Huisvesting bouwt in nieuwbouwwijk Boekel

Venhorst vreest verkoop pastorie­tuin en ziet zorgwonin­gen niet zitten

6 september VENHORST - De inwoners van Venhorst zijn geschokt dat het bestuur van de Udense Petrusparochie, waar het dorp onder valt, in onderhandeling is met een particulier over de verkoop van de kerk, de pastorietuin en de pastorie in Venhorst.