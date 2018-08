BoeCult, daar wil je als Boekelse gewoon bij zijn

Boekelse visvijver verandert in modderige zandvlakte

26 augustus BOEKEL - Door de extreem droge zomer is de visvijver in het Boekelse natuurgebied De Perekker van de aardbodem verdwenen. Voor het eerst in 36 jaar is de vijver drooggelegd. Een stinkende modderbodem is alles wat resteert.