Boekel heeft BZV-primeur: voor het eerst twee boerinnen uit één dorp

'De Kei op het plein moet weer zichtbaar worden'

8 mei VENHORST - Ties de Mol (68) was gemeentearchivaris in Nijmegen en is al een tijdje met pensioen. "Ik hou van 'fruuten' in het verleden. Dat graven past wel bij een De Mol." Hij woont alleen in het mooie buitengebied van Venhorst, op de plek waar hij geboren en opgegroeid is.