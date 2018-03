Boekel voorkomt aantasting beschermde bomen op de Bosberg

Dinsdagmiddag zijn de vijf omwonenden die bezwaar hadden tegen het plan, geïnformeerd over de instemming van B en W met het nieuwe verkavelingsplan. De initiatiefnemer wilde in het oorspronkelijke plan twaalf beschermde bomen kappen die elders in het bosgebiedje zouden worden herplant. Dat kappen kan nu niet meer, aldus de gemeente.

Nul op de meter

In het nieuwe plan is ruimte voor elf nul-op-de-meterwoningen voor senioren. De Stichting Bomen Boekel die tegen het oorspronkelijke plan ernstige bezwaren had, is volgens de wethouder voor een deel gerust gesteld. Zij wilde de woningen in één rij, het college heeft ingestemd met een plan waarbij de huizen in een T-vorm worden gebouwd. Groot voordeel van het plan is volgens de wethouder ook dat het dicht bij het centrum ligt en een detailhandellocatie wordt gesaneerd.