Boekelnaar Vincent pas een maand terug na drie jaar op Sint-Maarten: 'Triest om deze beelden nu te zien'

Vincent's vrouw Juul (38) werkte op Sint-Maarten in een schoolbestuur, waar ze leerkrachten op verschillende scholen aanstuurde. Kinderen Loet (10), Suus (9) en Peer (8) gingen er naar school, hadden veel vriendjes. Ook Vincent zelf kende er door zijn werk als installateur veel mensen.

Ongerust

,,We hebben heel slecht geslapen vannacht", vertelt Vincent. ,,Mijn kinderen zien de beelden ook en hebben het er heel moeilijk mee. We hebben gelukkig woensdagavond wel contact gehad met mensen die heel dichtbij staan. Zij hebben het overleefd, maar het huis van een vriendin van ons is gewoon weg."

Volledig scherm Vincent van Sleeuwen © Privéfoto

Gonzalo

Zelf maakte het gezin de orkaan Gonzalo mee, in 2014. Deze was niet zo heftig als Irma, maar zat in categorie 2/3. ,,En toen was het al een grote puinhoop. Maar dit is niet te vergelijken, ook al waren er betere voorbereidingen."

Hoe het huis waar Vincent met zijn gezin drie jaar lang woonde, vlakbij de hoofdstad Philipsburg, eruit ziet weet hij nog niet. ,,Ik heb nog geen contact kunnen krijgen met de nieuwe huurder. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. Van de foto's en video's die ik nu heb gezien, moet ik telkens goed kijken waar het precies is. Alles is kapot."

Arm gebied