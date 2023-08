Boekels festival Smullen at the Park aan zijden draadje; rechter doet donderdag uitspraak over bezwaar in kort geding

VVD maakt zich zorgen over drukte als verkeers­aders in Uden tegelijk op de schop gaan

UDEN - Twee belangrijke verkeersaders in Uden die tegelijkertijd op de schop gaan, dat moet wel leiden tot een verkeersinfarct. Dat vreest de VVD in de gemeente Maashorst in ieder geval. Volgens de partij zijn de werkzaamheden aan de N264 die dit jaar en in 2024 op de planning staan, en de reconstructie van de Violierstraat in 2024 reden tot zorgen.