Boekels idee voor opsplitsen kerk warm onthaald

Een groep Boekelaren, onder wie architect Jan van den Broek en oud-burgemeester Driek van de Vondervoort, bedacht een plan om de parochiekerk met behulp van een glaswand te splitsen in een sacraal (kerkelijk) deel waarin erediensten gehouden kunnen worden en een profaan (wereldlijk) deel, waarin lezingen en concerten georganiseerd kunnen worden op commerciële basis.

Lees ook PREMIUM Advies: deel kerk Boekel in tweeën op Lees meer

Woordvoerder Joost Goes van het bisdom 's-Hertogenbosch wil zich nog niet uitlaten over hoe het bisdom tegen het plan aankijkt. Hij vindt dat eerst het parochiebestuur de kans moet krijgen het te beoordelen. Wel laat hij weten dat bij de bisschoppelijke afdeling bouwzaken een dergelijke oplossing tot nu toe niet eerder is langsgekomen.

Kerkhistoricus Paul van Geest wordt enthousiast als hij van het Boekelse plan hoort. 'Heel slim', vindt hij. ,,Van een dergelijke combinatie van sacraal en profaan gebruik heb ik nog nooit gehoord. Ik weet niet of je een kerk gedeeltelijk aan de eredienst kunt onttrekken. Aan de andere kant: je kunt in een kerk wel concerten geven. En ik weet dat ze in Maastricht een kerk gedeeltelijk als bibliotheek hebben ingericht. Dus het zal ervan afhangen wat je in dat profane deel gaat doen."

Noodlijdend