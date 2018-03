Boekelse boeren: waar kunnen wij mest verwerken?

Ofschoon de partijen op diverse punten sterk van mening verschillen, werd er in alle rust gedebatteerd. Een van de prikkelende stellingen was dat er eerst duidelijkheid moet komen over het afkopen van de in Venhorst geplande megastal, voordat de winsten uit uitbreidingsplan De Donk worden uitgegeven aan de nieuwbouw van de zuidwand van het Agathaplein in het centrum van Boekel. De gemeenteraad wil daar 4 miljoen in stoppen. GVB-lijsttrekker Henri Willems kon het niet laten even zijn wethouderspet op te zetten: ,,Boekel kan dat plan best betalen. De koppeling met de megastal is niet terecht", vond hij.