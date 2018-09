Boekelse boerinnen moeten keuzes maken in Boer zoekt Vrouw

Want in Boekel zijn twee supermarkten. En twee bakkers, twee friettenten en véél meer dan twee café's. Als er géén keuze is, loopt het slecht af. In de kerk, daarvan is er maar één, willen ze een lunchroom maken, of een champignonkwekerij, want eucharistie vieren willen niet veel mensen meer in Boekel. En de molen, ach de molen. Práchtig is ie, okergeel, maar eenzaam, en al sinds 1989 roerloos door een draaiverbod vanwege een conflict met de buurman.