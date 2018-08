Boekelse clubs onderbouwen op verzoek raad plan Sint-Jangebouw

Run op milieu­straat Boekel vanwege komende tariefsver­ho­gin­gen

31 juli BOEKEL - In tegenstelling tot de milieustraat in Haps, was het afgelopen zaterdag opvallend druk op de milieustraat op de Vlonders in Boekel. Op 1 augustus gaan de tarieven voor de stort omhoog en het lijkt erop dat veel Boekelaren nog even grote schoonmaak gehouden hebben voor het zover is.