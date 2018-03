Boekelse raad geeft college in laatste vergadering nog huiswerk

Aanleiding was een brief van werkgroep De Elzen waarin een groep bewoners van dit buurtschap de raadsleden wees op de vele problemen in hun buurt. Die problemen worden veroorzaakt door tien intensieve veebedrijven in de buurt. Stank, vliegen, geluidsoverlast, verkeersonveiligheid. Dat leidde tot een motie van DOP die door GVB en Boekels Welzijn werd mede-ondertekend.

Hell of a job

Wethouder Ted van de Loo wees de raad erop dat een maand geleden het omgevingsplan buitengebied is aangenomen. ,,Daarin wordt de fysieke leefomgeving met name genoemd. Maar we hebben nog lang niet alles gedaan", zei Van de Loo.

Hij noemde als voorbeeld het lawaai van de vliegbasis. ,,Wat u van het college wilt is 'a hell of a job', die heel veel tijd en heel veel ambtelijke capaciteit kost. En beide heb ik niet. Ik wil de motie wel overnemen als u hem iets aanpast", zei hij. Burgemeester Bos kwam hem te hulp: ,, Het moet wel uitvoerbaar zijn."

Boerenlucht

Martijn Buijsse vroeg zich af waarom de hele discussie in de allerlaatste raadsvergadering moest worden gevoerd. Volgens Maria van de Broek, fractieleider van het CDA dat vorige week een eclatante zege haalde bij de verkiezingen, nam alvast een voorschot op de komende raadsperiode door te zeggen: ,,Uit deze motie spreekt weinig vertrouwen aan het adres van de komende coalitie."

Volgens Jeanne van Eert (GVB) heeft iedereen in de raad dezelfde intentie. ,,Maar steeds wordt er een voorbehoud gemaakt. Als we geen stappen zetten, gebeurt er nooit iets. De wethouder noemt nu het vliegtuiglawaai, maar laten we dan aan de knoppen draaien waar we wél invloed op hebben. Die mensen van De Elzen hebben niet voor niks een brief geschreven. We moeten laten zien dat we hen serieus nemen. "

Jan van Duijnhoven (Boekels Welzijn) schaarde zich achter de motie met de woorden: ,,Ik wil voorkomen dat het Brabants Dagblad gelijk krijgt met de kop 'Boerenlucht keert terug in Boekel.'

Dooie mus