Boekelse varkensboer Coppens koopt woning buurman; einde ruzie nabij

Tweedui­zend euro meer opbrengst Goede Doelen Week in Boekel en Venhorst

1 mei BOEKEL - De Goede Doelen Week heeft dit jaar in Boekel en Venhorst bijna 37.000 euro opgeleverd. Dat is ongeveer 2000 euro meer dan vorig jaar. Bij de start in 2015 was de opbrengst ruim 32.000 euro.