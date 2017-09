Boekelse varkensboer verwerkt illegaal mest van andere boeren: dwangsom van 20.000 euro dreigt

Michelle uit Boekel onderzoekt: wolven zijn slimmer dan honden

15 september BOEKEL/NIJMEGEN - Michelle Lampe (24) uit Boekel had al haar hele leven een fascinatie voor wolven. De studente aan de Radboud Universiteit was dan ook blij toen ze haar masterstage biologie kon lopen bij het Wolf Science Center in Oostenrijk. Als kers op de taart verschijnt vandaag het wetenschappelijke artikel over haar onderzoek. Bijzonder, want ze is zelf eerste auteur en pas een paar weken afgestudeerd.