Boekselse karter Jordi van Moorsel (21) had een mooie carrière in het verschiet, maar het liep anders dan gedacht

Ik en mijn prijs Esmée Donkers wint prijzen met Chaina: 'Ik richt me het hele jaar op het EK Dressuur'

9 augustus VENHORST - De elfjarige Chaina staat rustig in de stal. Net klaar met de training. De staldeur is nog versierd met slingers en foto's van het paard zelf en haar amazone Esmée Donkers. En dat is is niet zomaar. In het Franse Fontainebleau wonnen Esmée en Chaina een maandje geleden twee keer individueel goud en een zilveren teammedaille bij het Europees Kampioenschap dressuur voor Young Riders (tot 21 jaar).