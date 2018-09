Boerin zoekt man: Michelle (30) en Steffi (28) uit Boekel overladen met brieven in tweede uitzending

BOEKEL - Geen boer zoekt vrouw voor de twee Brabantse deelneemsters dit seizoen maar Boerin zoekt man. Michelle (30) en Steffi (28) hebben allebei een boerenbedrijf in Boekel. Michelle runt met haar familie een champignonkwekerij en Steffi heeft een hengstenhouderij in het dorp. Beide dames zijn op zoek naar de liefde.

Daarom doen ze mee aan het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw. De eerste aflevering, waarin de boeren zichzelf voorstelden, was al op 13 mei. Deze 16 september brengt presentatrice Yvon Jaspers de geschreven brieven rond bij alle boeren. Altijd weer een spannend moment.

Volledig scherm De oproepfoto van Michelle. © Website Boer Zoekt Vrouw

Michelle kreeg maar liefst 326 brieven. Dat is het een-na-hoogste aantal van alle deelnemers. Steffi kreeg er 49 en dat vindt ze moeilijk te geloven: ,,Holy shit, dit kan niet waar zijn."

Knuffelen in de hoek

Michelle heeft een hoekbank waar ze graag op zou willen knuffelen. In mei zei ze al: ,,De hoek is er, maar de man nog niet." En daar is ze nu dus naar op zoek. Yvon Jaspers loopt bij haar binnen met maar een paar brieven in haar hand. Maar als Michelle de lopende band aanzet van de kwekerij komt het ene na het andere kratje met brieven voorbij. 326 mannen rollen voorbij op de lopende band. Samen met haar vriendinnen gaat Michelle er voor zitten. ,,Hoe moet ik hier in hemelsnaam ooit een keuze uit maken?!"

Ook voor de onzekere Steffi valt dat niet mee. Ze beseft maar niet dat ze 49 brieven heeft gekregen. Samen met haar zus Madelon bekijkt ze alle brieven. Haar ouders Wilma en Jan zijn super trots op haar. ,,Het is nog steeds heel onwerkelijk."

Volledig scherm De oproepfoto van Steffi. © Website Boer Zoekt Vrouw

We are the champignons

Toch lukt het beide dames om uiteindelijk een strenge selectie van tien brieven te maken. Met die tien mannen zullen ze in de volgende aflevering gaan speeddaten. Onder andere Harmjan, Zeno, Maarten en Willie spreken Michelle aan met hun brieven. De nodige woordgrap ontbreekt daarbij niet. 'Ik weet het zeker, we are the champignons' of 'Misschien word ik wel jouw champion'. Michelle kan het wel waarderen. ,,Ik vind het eng maar ik ben er echt klaar voor. Ik ben er aan toe om in iemand te investeren en daar iets moois voor terug te krijgen." De woorden van Maarten sluiten in ieder geval al goed aan bij de hoekbank en de droom van Michelle: 'ik wil iemand die tegen me aan kruipt op de hoekbank en me het gevoel geeft dat het goed is. Zodat ik haar kan zeggen dat het goed is.'

Ook Steffi weet een selectie te maken. Joost, die een gezellige bourgondische vent zegt te zijn, Kevin en Danny zijn drie van de mannen die Steffi's aandacht trekken. Vooral de woorden van Kevin zijn erg lief 'Toen ik jou zag voelde ik iets wat ik al twee jaar niet meer gevoeld heb. Stiekem hoop ik iets van je te horen'. Steffi is klaar voor de speeddates: ,,Ik vind het doodeng maar ik heb er echt zin in. Geen haar op mijn hoofd die had gedacht dat dit ging gebeuren."

Diskwalificatie