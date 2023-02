Bruiloften en begrafenissen in plaats van West End voor Boekelse Kim

Mysterie van gevonden foto's in Helmond binnen enkele uren opgelost na oproep politie: Irakese blij

HELMOND - Wekenlang was het een mysterie, maar met één post op social media van Politie Helmond is de zaak alsnog snel opgelost. Gevonden foto's bij winkelcentrum De Bus zijn terug bij een Irakese vrouw die ze was verloren.