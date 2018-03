Burgemeester Bos van Boekel: 'Respecteer elkaar'

Nog geen oplossing in zicht voor probleem bij varkensboer Coppens in Boekel

22:25 BOEKEL - Afbreken van wat in strijd met de vergunning is gebouwd op de drie bedrijven van de Boekelse varkensboer Machiel Coppens, is volgens burgemeester Pierre Bos niet mogelijk. Bos zei dat deze maandagavond op vragen van raadslid Jan van Duijnhoven (Boekels Welzijn).