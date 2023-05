Doodgebloed Boekel Ronduit herleeft op kleinere schaal in nieuw jasje en ook de naam verdwijnt

‘Op de tafel’ of oefenen op de plek van het priester­koor: Fysioclub wordt de eerste ‘bewoner’ van Geldropse Jozefkerk

GELDROP - Twaalf jaar geleden dachten Kees Jeurissen en Marc van den Ingh al: ‘die Jozefkerk in Geldrop, daar willen wij best in met onze Fysioclub’. Maar om allerlei redenen bleef de kerk leegstaan en gebeurde er niets mee. Tot onlangs. En toen waren ze er weer als de kippen bij.