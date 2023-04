Drika is 100 geworden, als eerste in Venhorst: ‘Ik noem iedere avond de namen van mijn 21 kleinkinderen op’

Metershoge haag naast spoor gekort­wiekt: ‘Ze kijken vanaf perron nu zo de woonkamer in’

OSS - Van de metershoge haag langs het spoor in Oss is bijna niets meer over. En daardoor zitten de bewoners aan de overkant vol in de kijker, zoals Arnoud Oldenborger. Laatst zat hij thuis op de bank een krantje te lezen en zwaaide een reiziger hem vanaf perron 1 vrolijk toe. ,,Vriendelijk bedoeld, maar we zijn er niet blij mee.”