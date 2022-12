Einde aan rompslomp: simpeler nachtregister in Gemert-Bakel na klachten hoteliers

Een lesuur overslaan of lunchen bij de leraren: alles voor het goede doel in Het Glazen Huis van het Carolus

HELMOND - De onderbouw heeft pauze: het is dringen bij de brievenbus van Het Glazen Huis in de aula van het Carolus Borromeus College in Helmond. Met een radiomarathon van 120 uur zamelt de school geld in voor twee goede doelen.

