Feestelijke opening van Hema in Helmond: Wie hield er een letter vast?

Burgemeester Jacques Geukers verrichtte de officiële opening, medewerksters vormden met losse letters het woord ‘Geopend’. De dame met de -G- staat helaas niet op de foto.

Wie kent een of meerdere van deze dames? Of herkent zichzelf? Wie heeft een leuk of bijzonder verhaal uit die tijd bij de Hema in Helmond? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers zoekt het ED de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Medewerkers van GG&GD (nu GGD) in Helmond vlak voor de officiële opening van een nieuw pand. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Feestje bij verhuizing GG&GD in Helmond

Personeel van de GGD in Helmond - toen nog GG&GD geheten - had iets te vieren op 14 juni 1974. Petra Gruijters-van Gog weet waarom het glas geheven werd: ,,Dit was bij de opening van het nieuwe gebouw, naast het politiebureau op de Zuid-Koninginnewal. We zijn hier aan het wachten op het officiële moment.”

Petra was er zelf bij. Sterker nog, ze staat op de foto. Ze is de mevrouw met ketting die een teug van haar glas jus d’orange neemt terwijl ze in haar linkerhand een sigaret vasthoudt. Ook de partners mochten bij het feestje zijn. Zo is haar man Hein Gruijters - bekend van o.a. Zestigerjarenpop - te zien. Hij zit rechts vooraan met geruite blouse en biertje.

Quote We zaten eerst in het oude Antonius­gast­huis en verhuisden toen naar een pand langs het politiebu­reau Petra Gruijters-van Gog, Oud-medewerkster GGD

,,Ons vorige onderkomen zat in het oude Antoniusgasthuis aan de Molenstraat”, aldus Petra. Ze kwam in 1966 in dienst bij de gemeentelijke gezondheidsdienst. ,,Ik heb daar eerst tot 1976 gewerkt, ben er vervolgens tien jaar uit geweest vanwege de kinderen en in 1986 teruggekomen. Om er vervolgens nog eens 25 jaar te blijven, tot 2011. In het begin als schoolarts-assistente, later werd dat assistent jeugdgezondheidszorg.”

Alle namen

De Helmondse weet alle namen op te noemen van de mensen op de foto: helemaal links staat Toos Maas met naast haar Frans Martens. Beiden werkzaam op de administratie. De vrouw boven Frans, met sigaret, is logopediste Carla Speleers. Rechts van haar Paula Verwijst-van de Putten met daaronder zittend (blauwe jurk) Tony Lee Verleijsdonk, ook beiden van de administratie.

Daar achter staat Peter Saenen. Hij is de zoon van de conciërge, aldus Petra. Dan verpleegkundige Riet Voskuilen met daarnaast gemeente-ambtenaar Paul Jacobs (blauw pak, rode blouse). Na Petra Gruijters-van Gog komt dan Mevrouw Saenen, de vrouw van de conciërge en medewerkster in de kantine.

Tussen haar en Hein zit een lachende Wilfried van den Broek, die hier was vanwege zijn vriendin Beppie Boetzkes. Van deze medewerkster van de administratie zijn alleen de haren te zien (helemaal rechts).

Foto's

Ook Kees Coebergh reageerde. Hij was net die maand Hoofd Bedrijfsgezondheidszorg geworden bij GG&GD Helmond. ,,Ik was niet bij dit feestje, maar herken wel een paar mensen.” Coebergh kent Jozef van den Broek. ,,Hij heeft voor mijn afdeling foto’s gemaakt, gebruikt voor voorlichting aan andere gemeenten in de regio.”