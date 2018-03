Fikse kritiek op CDA van scheidend raadslid Antoinette Heunks in Boekel

,,Ik heb me tijdens de verkiezingsstrijd enorm geërgerd aan persoonlijke aanvallen op een wethouder, die door het CDA werden toegejuicht. Evenals de kritiek op het feit dat een wethouder (Ted van de Loo, red) niet in Boekel woont. En dat terwijl er twee CDA-burgemeesters zijn die niet in hun standplaats wonen."



Ze doelde daarbij op Boekels burgemeester Pierre Bos die al acht jaar niet in Boekel woont en zijn voorganger Driek van de Vondervoort die tijdens zijn burgemeesterschap in bergeijk in Boekel bleef wonen.



Ook de kritikek van het CDA op het ecodorp is bij Heunks slecht gevallen. ,,Zo ging het ook met het project Gaia in Venhorst. We moeten ons als raadsfracties verre houden van sentimenten", zei Heunks. ,,En dan tot slot: wij zijn niet tegen de boeren. Maar wel tegen hen die de kluit belazeren en niet maatschappelijk verantwoord opereren."