Foto-expositie over Brabantse gilden in Boekelse Agathakerk

Skèndelse Kwis van ondergang gered, volgende editie wel pas volgend jaar

SCHIJNDEL - Er komt geen nieuwe editie van de Skèndelse Kwis, tenminste niet in 2023. Er is een nieuwe organisatie gevonden die de kwis nieuw leven in gaat blazen. Een helse klus, omdat het aantal teams de afgelopen jaren flink is afgenomen. ,,Als er de komende twee jaar maar een tiental teams meedoet, dan stoppen we er mee.”