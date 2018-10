Geen Steffi en Michelle, maar andere prominente Boekelaren als lokaas voor jubileumkwis

Dat is nodig, want vorig jaar was het aantal deelnemers zo gering dat de vijfde editie toen niet doorging. Na afloop van de vierde editie, in 2016, kregen de organisatoren het verwijt dat de vragen te moeilijk en te lang waren. ,,Misschien hebben we het inderdaad te moeilijk gemaakt. Veel mensen doen niet mee voor de hoofdprijs maar meer voor een gezellig avondje", zegt stichtingslid Harry Opsteen. ,,Het kan ook zijn dat de hype van dorpskwissen een beetje aan het afnemen is". De eerste keer, in 2013. nam een kleine honderd teams deel, de tweede keer waren het er al honderdvijf. Maar daarna zette het verval in.