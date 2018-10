Geen voetbal of tennis, maar tractorpulling voor kampioenen Jelle, Carlo, Erwin en Rob

Pandeigena­ren Boekel voelen zich niet gehoord

7:02 BOEKEL - In februari schortte de Boekelse gemeenteraad een besluit over het doorgaan van nieuwbouw van winkels aan het Sint Agathaplein op. Er was nog teveel onduidelijk. Het ontbrak onder meer aan goede communicatie. Volgens enkele pandeigenaren is er sindsdien niks veranderd.