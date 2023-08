Jeugdbe­scher­ming JVV stopt in Zuid­oost-Bra­bant wegens personeels­ge­brek: probleemge­zin­nen in onzeker­heid

EINDHOVEN - Wegens een onoplosbaar tekort aan gezinsvoogden stopt Jeugd Veilig Verder met de hulp aan probleemgezinnen in Zuidoost-Brabant. In totaal 62 gezinnen met ruim honderd kinderen worden de komende maanden overgedragen aan de drie andere instellingen die actief zijn in de 21 regiogemeenten.