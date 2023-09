Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Boekel vandaag

Met video Gemert blijft ongeslagen en koploper, maar verliest twee punten tegen AWC

0-0 was de uitslag op sportpark Molenbroek. Vooral in het laatste kwartier verzuimde Gemert om de kansen af te maken. Spits Ralf Kemper miste een penalty en een grote kans. Job Michels scoorde ook net niet. Lichtpuntje bij Gemert was een sterke invalbeurt van Dylan van Diepen.