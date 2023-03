Geschil tussen Boekelse hondenbezitters: Wethouder gaat opnieuw bemiddelen

Boswachter Mirjam Wouters: ‘Hoe leefbaar houden wij het land waarin we leven?’

SCHIJNDEL - De kap van bomen in het Wijboschbroek veroorzaakte nogal wat rumoer in Schijndel en omgeving. Boswachter Mirjam Wouters merkte het ook, maar de ingrepen zijn nodig. ,,Anders zien de generaties na ons geen bosanemonen of sleutelbloemen meer die hier in het voorjaar in het bos staan.”