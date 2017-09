GroenLinks kritisch op Boekelse varkensboer: 'Er zijn veel zaken illegaal'

Illegaal

,,Op het bedrijf van Coppens aan Molenbrand zijn veel zaken illegaal: de stallen zijn langer dan toegestaan, er staan voedersilo's buiten het bouwblok", stelt GroenLinks. Ze wil weten of er na het ingrijpen op de locatie Neerbroek, een ander bedrijf van Coppens waar de provincie in 2015 de mestverwerker stillegde, scherper toezicht is op de bedrijven van de Boekelse varkenshouder, met name op het toegestane aantal dieren.

Ook wil de fractie weten hoeveel mobiele installaties er in Brabant zijn, hoeveel er een capaciteit hebben die groter is dan 25.000 ton per jaar en of er specifieke regels zijn opgenomen over afstand tot woningen, uitstoot en capaciteit per locatie waar de mestverwerker mag staan en hoe vaak de Brabantse Omgevingsdiensten toezicht houden. GS zullen ook moeten antwoorden op de vraag of er verschil in frequentie is in toezicht op mobiele en vaste mestverwerkers.