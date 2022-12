Helmond bevrijd maar toch vallen er vier doden bij bombardement net voor kerst 1944

Op de foto in vinyl tijdens Nacht van de Noordkade

VEGHEL - Een kijkje in de toekomstige chocoladefabriek, op de foto in een platenhoes, en swingen op jazz en rock ‘n roll. Deze week maakt de Noordkade het programma bekend van wat er te doen is tijdens het gratis festival de Nacht van de Noordkade op vrijdag 27 januari.

20 december