Het weer wordt warmer in Boekel

Hoog bermgras Schijndel met spoed gemaaid na meerdere ongelukken

SCHIJNDEL - Na een aantal ongelukken in de afgelopen dagen besloot de gemeente Meierijstad om bermgras bij een aantal rotondes in de Structuurweg in Schijndel met spoed te maaien. ,,Ach meneer. Het is hier altijd al gevaarlijk.”