Hoger beroep: Celstraffen van 18 jaar voor Posbankmoord

Daarmee komt een eind aan een lang slepend proces dat in november 2016 begon met de arrestaties van de twee Brabanders. Zij hebben volgens de rechter in januari 2003 Wiegmink dood geschoten om zijn auto te kunnen stelen. De gestolen auto zou als vluchtauto gaan dienen bij de overval op een busje van een meubelmakerij. Zo ver kwam het nooit.

Paniek

Wiegmink doorkruiste die plannen, want hij wilde zijn auto niet afstaan. In plaats daarvan zou hij op Frank S. zijn afgelopen. Deze zou in paniek Wiegmink hebben doodgeschoten.

In juni 2017 werd S. veroordeeld voor 14 jaar. Hij vond dat hij minder straf verdiende, omdat hij had bekend en alle medewerking had verleend sinds zijn aanhouding. De advocaat-generaal ging daar drie weken geleden niet in mee. Hij eiste zelfs 16 jaar.

Hoger beroep