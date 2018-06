Inbraak in loods in Boekel, gereedschap buitgemaakt

Nieuwe wethouders komen niet uit Hilvaren­beek maar uit Middel­beers, Uden en Goirle

9 juni HILVARENBEEK - De nieuwe wethouders van de gemeente Hilvarenbeek komen niet uit de eigen gemeente. Dat blijkt uit de voordracht van de selectiecommissie die vandaag besloot de namen van de wethouders vrij te geven. Alle kandidaten komen van buiten de gemeente Hilvarenbeek. Het zijn: Ted van de Loo (60) uit Middelbeers, ex-wethouder in de gemeente Boekel, Gerrit Overmans (58) uit Uden, ex-wethouder in de gemeente Uden en Guus van der Put (66) uit Goirle, tot voor kort wethouder in de gemeente Goirle.