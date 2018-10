Initiatiefvoorstel CDA Boekel over Sint Jangebouw

ProRail overweegt aangifte tegen KRO-NCRV na spoorlopen Boekelse boerin Steffi

1 oktober BOEKEL - Spoorwegbeheerder ProRail overweegt aangifte te doen tegen de makers van Boer zoekt Vrouw. In de aflevering van zondagavond was namelijk te zien hoe de Boekelse boerin Steffi met haar mannen over een verlaten spoor loopt. Oliedom en levensgevaarlijk, stelt ProRail.