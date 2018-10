Inleveren groenafval blijft Boekelse burger voorlopig geld kosten

Het tarief voor groenafval was voor de commissie een zwaarwegend onderwerp. Sinds 1 augustus moeten inwoners van Boekel en het Land van Cuijk betalen voor het verwerken van hun groenafval. Het inleveren van groen was voor die tijd gratis. Na discussie over het tarief dat zou moeten gaan gelden, stelde de BCA eerder op 11 juli vast dat particulieren 7,50 euro per 2 kubieke meter groenafval moeten gaan betalen.

Het tarief blijft van kracht tot het voorjaar van 2019. In de periode van negen maanden moet blijken welke gevolgen de invoering van het tarief voor tuinafval precies heeft. Daarbij wordt vastgesteld of de hoeveelheid gft-afval groeit, of meer inwoners kiezen voor het composteren van hun eigen groen en of er meer illegaal groenafval wordt gedumpt. Pas als dat onderzoek is voltooid, kan het tarief voor groenafval eventueel alsnog worden aangepast. Dat zal dus niet eerder gebeuren dan het volgend voorjaar.