Kastelein Zoekt Man

Vorige week zaten er honderd man Boer Zoekt Vrouw te kijken bij Thea in het café. Met hapjes en alles. Deze week een stuk minder, maar dat komt door FestyLand een paar weilanden verder. Daar zitten de vaste klanten. ,,Van oudsher kwamen hier de boerenjongens'' zegt Thea, die tot over haar oren in de Boer Zoekt Vrouw-roddels zit. Zoals het een goede kastelein betaamt houdt ze haar kaken echter stijf op elkaar. Ze heeft wel stemadvies voor Steffi: die moet kiezen voor Harold. Die komt uit Keldonk en dat is eigenlijk om de hoek. Én hij doet mee aan de TOT-rit, de tractor-tourtocht die elk jaar vertrekt bij het café van Thea. ,,Wel jammer dat hij het TOT-bordje van zijn tractor heeft gehaald voor de opnames'' moppert Thea, die elk jaar eigenhandig zeshonderd van die deelnemersbordjes in elkaar knutselt.