Motordieven sparen Tom (11) en Luc (13) uit Zeeland niet: 'Heel zielig als je zoiets doet'

Column Boekelse boerinnen moeten keuzes maken in Boer zoekt Vrouw

23 september BOEKEL - Ze moesten kiezen, Steffi en Michelle van Boer Zoekt Vrouw. Ze hadden elk tien jongemannen, en mochten er maar vijf meenemen voor een dagje uit. Appeltje eitje, want ze komen uit Boekel. Voor de vorm deden Michelle en Steffi natuurlijk of ze het heel lastig vonden, dat kiezen, maar wie weleens in Boekel is geweest, weet dat het dagelijkse kost is.