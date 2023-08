Nachtvlinders spotten populaire hobby: 100 soorten geteld in Boekel

Henk van Mierlo liep als motorcros­ser een dwarslae­sie op door een val: 'Ik heb overal hulp bij nodig’

Een dwarslaesie maakte in 1991 abrupt een einde aan de motorcrosscarrière van Henk van Mierlo. De Boekelaar (65) volgt nog alles over ‘zijn’ sport, maar op de cross zien ze hem zelden meer. Ook niet bij de Nederlandse grand prix zondag in Arnhem. ,,Op televisie zie ik het veel beter. En als ik op het circuit kom, kent bijna niemand me meer.” Het lot van een vergeten topper.