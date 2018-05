Nieuw college Boekel wil grond terug van ecodorp voor woningbouw gemeente

BOEKEL - Ofschoon onlangs het contract is getekend, wil het nieuwe Boekelse college opnieuw gaan praten met het ecodorp in een poging extra grond los te peuteren voor de gemeente. Dat is het meest opmerkelijke punt in het nieuwe coalitieakkoord dat deze donderdagavond werd gepresenteerd.

CDA en VVD, die samen met GVB deel uitmaken van de nieuwe coalitie, lieten in de vorige raadsperiode geen kans onbenut om aan te geven tegen het ecodorp te zijn. Op de uitslagenavond van de verkiezingen kreeg CDA-lijsttrekker Marius Tielemans het verwijt kiezersbedrog te plegen toen hij aankondigde de bestaande contracten te zullen respecteren, terwijl zijn partij het ecodorp mede tot inzet van de verkiezingen had gemaakt.

Nu blijkt dat het college toch met de ecodorpers wil gaan praten. ,,Van de dertig geplande woningen zijn er voor zover wij weten nu tien bemand. Wij willen de gronden van de overige woningen ontwikkelen, voorzien van riolering en verkopen aan de toekomstige families en dus niet aan de corporatie ecodorp", zegt de kersverse wethouder Marius Tielemans in een toelichting. ,,Maar als we hen niet kunnen overtuigen blijft alles zoals het gepland was. Want zij staan contractueel gezien in hun recht", laat hij erop volgen.

Tielemans gaat de komende jaren de portefeuille sport, ruimte en infrastructuur invullen. Onder ruimte valt ook grondgebiedszaken, de portefeuille die in het verleden door Ted van de Loo werd vervuld. Gevraagd of het CDA daarmee niet de verdenking op zich laadt dat Boekel weer terug gaat naar het verleden waarin het CDA samen met de boeren de dienst uitmaakte, zegt Tielemans: ,,De tijden zijn veranderd. We zijn veel meer aan regels en wetten gebonden dan twintig jaar geleden."

Henri Willems (GVB) behoudt grotendeels zijn portefeuille uit de vorige raadsperiode: bewonerszaken, waaronder het sociaal domein en cultuur. Het enige onderdeel dat hij kwijt raakt is sport. Martijn Buijsse (VVD) gaat zich bezig houden met alles buiten de bebouwde kom: economie, buitengebied en milieu. Alleen grondgebiedszaken is terecht gekomen bij Marius Tielemans.

Gesprekspartner

Volgens het nieuwe college zijn de verschillen met het verleden met name nuance-verschillen. Wel komt er een speciaal aanspreekpunt voor het buitengebied. ,,We willen meer gesprekspartner zijn dan handhaver", zegt wethouder Buijsse. ,,We maken er een speciale functionaris voor vrij, maar dat mag niet ten koste gaan van de handhavingscapaciteit."