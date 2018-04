Nieuwe ronde in rechtszaak over moordaanslag op Boekelse boer

Vandaar dat Van E. in hoger beroep ging. Dat dient vandaag bij het gerechtshof in Den Bosch. De Ossenaar kwam tijdens de zitting in de rechtbank met een alibi: hij zou aan het werk zijn geweest in de autosloperij van zijn oom. Die oom was Henk Baum uit Oss, de man die op 22 maart werd doodgeschoten in Schaijk. De rechtbank noemde het alibi ongeloofwaardig en achtte bewezen dat Van E. die dag met zijn brommer naar Boekel was getuft om boer Coppens te vermoorden. Het is dat de mitrailleur haperde, anders had de boer het niet meer na kunnen vertellen. Het motief van de moordpoging is altijd duister gebleven.