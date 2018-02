Nixon Kareth verdronk in de Dommel: Hoe snel raak je onderkoeld?

1. Onderkoeling, wat is dat eigenlijk?

Dan is de lichaamstemperatuur gedaald tot lager dan 35 graden. Hoe kouder het wordt, hoe groter de kans op stoornissen in lichaamsfuncties. Die verschijnselen beginnen bij rillen en suffer worden maar iemand kan ook zijn bewustzijn verliezen. Bij het MMC worden dagelijks zo'n vijf personen binnengebracht met onderkoelingsverschijnselen, zeggen spoedeisende hulp-artsen Mieke van Campen-Hoekstra en Lisette Mignot van het Máxima Medisch Centrum. En dat zijn bijna nooit mensen die te water zijn geraakt. Maar ouderen die een nacht lang in huis hebben gelegen met een gebroken heup die flink zijn afgekoeld omdat de thermostaat in de nachtstand stond. Of een slachtoffer van een auto-ongeluk die in de auto heeft moeten wachten op bevrijding door de brandweer.

2. Als je uit de kroeg komt en je hebt alcohol gedronken, heeft dat dan nog invloed?

3. Hoe snel raak je onderkoeld?

Dat vinden de artsen moeilijk in te schatten. Dat hangt erg af van de situatie. Of het waait bijvoorbeeld. En of je in het water ligt of buiten met te weinig kleding rondloopt. Volgens de richtlijnen van de GGD kan iemand in erg koud water van vier graden al na drie tot vijf minuten last krijgen van spierstijfheid waardoor het zwemmen moeilijk wordt. Ook het denkwerk neemt af, waardoor het moeilijk wordt de situatie goed in te schatten. Na tien tot vijftien minuten kan bewusteloosheid optreden door onderkoeling. Daarna wordt de kans op verdrinking groot. In water koelt het lichaam twintig keer sneller af dan in lucht.