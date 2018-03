Nog geen oplossing in zicht voor probleem bij varkensboer Coppens in Boekel

De gecombineerde raadscommissies algemene zaken en grondgebiedszaken werden twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen geïnformeerd over de stand van zaken. Merkwaardigerwijs niet door wethouder Ted van de Loo die wel aanwezig was, maar door burgemeester Pierre Bos. Hij ging uitvoerig in op de voorgeschiedenis, waaruit bleek dat Coppens op zijn drie bedrijven een aantal zaken heeft gerealiseerd die in strijd waren met vergunningen en verleende vrijstellingen. Voor een aantal van die overtredingen heeft hij inmiddels bouwaanvragen ingediend in een poging ze te legaliseren. Die vergunningen kunnen volgens de burgemeester nog niet verleend worden, omdat moet worden gewacht op beoordeling van een door Coppens ingediend omgevingsplan. Het is nog de vraag of dat of dat plan voldoet en wanneer het in procedure kan worden gebracht. Pas daarna kunnen de aangevraagde bouwvergunningen worden verleend.