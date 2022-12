Nu ook jazz en folk in het Theo Driessen Instituut: ‘De akoestiek van het gebouw is fantastisch’

Bijna een miljoen euro extra nodig voor kindcen­trum De Aventurijn op plek van de Korenaer in Oss

OSS - De Aventurijn gaat bijna een miljoen euro meer kosten dan de gemeente Oss heeft begroot. In totaal is daarom een slordige 13,3 miljoen euro nodig voor het gebouw op de plek van de Korenaer in Oss. Na de herfstvakantie van 2023 moet het pand in gebruik genomen worden.

16:06