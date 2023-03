Omvangrijke restauratie Boekelse kerk gaat maanden duren, ook tijd komt stil te staan

Column Soms is het even genoeg geweest

Was de mens maar een natuurgebied. Dan zou de provincie ook voor ons kunnen bepalen dat het soms even genoeg is geweest. Kostte de APK voor de auto 1200 euro? Dan gaat de vaatwasser deze maand niet kapot. Heb je na een paar zware weken een paar dagen vrij om te ontspannen en te ontsnappen? Dan gaat die kies pas ontsteken als je weer uitgerust terug bent. Maar niks hoor, we worden onverwoestbaar geacht, met een onuitputbaar incasseringsvermogen.