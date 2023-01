Ontdekkingstocht door Bakelse bossen

De wandeltocht trekt onder anderen langs De Peelrandbreuk, de Holle Weg en de Zandse Berg en gaat over zogenaamde stippels door de Bakelse bossen. De gidsen vertellen tijdens de tocht over de geschiedenis van Bakel en geven informatie over het ontstaan van het natuurgebied aan de rand van het dorp. Verzameld wordt er bij de IVN boerderij aan Geneneind 2a in het dorp, parkeren bij de hockeyclub. Deelname is gratis.