Paintballterrein Boekel decor voor nieuw popfestival ‘Mind Your Step’

Komen er nog festivals bij Berkendonk in Helmond nu er niet meer gefeest mag worden aan het water?

HELMOND - Helmond heeft grote ambities op allerlei terreinen, maar voor een groot festival moet de jeugd het in de dorpen of verder weg zoeken. Er wordt gewerkt aan een evenemententerrein bij Berkendonk. Maar of dat geschikt is voor duizenden feestende jongeren?