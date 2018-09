Parkeergarage onder winkels Boekel is onbetaalbaar

Boekel steekt veertig mille in 'relatiethe­ra­pie' tussen burgers en boeren op De Elzen

4 september BOEKEL - Het college van Boekel wil veertigduizend euro uittrekken om de relatie tussen de agrariërs en de burgers in de buurtschap De Elzen te verbeteren. Die burgers klagen steen en been over de overlast van ongeveer tien agrarische bedrijven.