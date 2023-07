Petter gaat tóch door met zijn café in Venhorst. ‘Dit laat je toch niet zomaar kapot gaan’

Joop heeft het druk met het helpen van vluchtelin­gen: ‘Van de school naar de kringloop, de kleding­bank en de fietsenma­ker’

BOEKEL - Er komen steeds meer vluchtelingen in de regio. Ook in Boekel is het aantal de afgelopen jaren verdubbeld. De vrijwilligers die hen begeleiden krijgen het steeds ook drukker, ervaart Joop van Lanen, een van de acht helpers in Boekel. Maar het is dankbaar werk: ,,Verbazingwekkend hoe gastvrij ze zijn.’’